A 'bicada' do FC Porto: «Invencíveis são os que nunca perdem apesar de alguns iludidos pensarem o contrário»

O FC Porto sagrou-se bicampeão nacional de andebol no sábado e, esta segunda-feira, sublinhou o feito na sua newsletter diária, com 'bicada' à mistura.





"Quem já garantiu a conquista do campeonato foi o nosso andebol. Com 28 vitórias em 28 jogos, o FC Porto sagrou-se bicampeão nacional e continuou a demonstrar que além de uma grande equipa é um coletivo formado por Homens com H maiúsculo. Confrontados com a maior das adversidades, os andebolistas azuis e brancos transcenderam-se e alcançaram a glória com um percurso imaculado. Porque invencíveis são aqueles que nunca perdem – apesar de alguns iludidos pensarem o contrário – há que vencer as duas jornadas que restam para nos podermos intitular campeões invictos. O Boavista e o Gaia são os últimos obstáculos que nos separam desse feito inédito", pode ler-se na 'Dragões Diário'."Magnus Andersson é o grande obreiro da caminhada triunfante do FC Porto. O técnico sueco chegou ao Dragão Arena no verão de 2018 e, em menos de três anos a jogar à sueca, revolucionou por completo o andebol portista. Na época de estreia, Magnus quebrou a malapata ao juntar, pela primeira vez, a Taça de Portugal ao título de campeão. A pandemia e uma decisão que na altura gerou muita indignação impediram-no de rechear ainda mais o currículo, mas ninguém é capaz de ofuscar o brilhante trajeto do timoneiro dentro e fora de portas", concluem.