A bicicleta, a camisola de CR7 que não recebeu e a proposta do Tottenham: Taremi abre o livro

Mehdi Taremi garantiu numa entrevista à publicação 'Mehr', do Irão, não ter conhecimento de qualquer proposta do Tottenham. O jogador, que foi dado como possível alvo dos spurs, diz que está focado na seleção e que tudo o resto passa pelo FC Porto.





"Não sei de nada. Desde que vim para o Irão o meu foco passa por ajudar a seleção. Não acompanho as notícias de Portugal e não sei de nada", contou o avançado.Depois, quando lhe perguntam em que clube gostaria de jogar, o jogador respondeu com humor. "Há algumas que precisam de um avançado... Mas estou muito feliz no FC Porto. Se for feita uma proposta ao clube, o FC Porto é que decidirá porque tenho contrato. Não sei o que acontecerá no futuro."Taremi fez, também, um balaço muito positivo da época, durante a qual marcou 23 golos em todas as competições. "Consegui dar alguma felicidade às pessoas, por menor que fosse, e isso foi bom. Joguei 45 ou 46 jogos no FC Porto e foi uma época muito, muito boa", referiu, mostrando-se também feliz com a possibilidade de renovação de contrato de Sérgio Conceição. "Um ótimo treinador."Na retina fica o golo de bicicleta que marcou ao Chelsea . "Depois do jogo ficámos chateados com a eliminação, mas houve companheiros que me disseram que podia ganhar o prémio Puskas com aquele golo."O jogador diz que o Chelsea nem merecia estar na final da Champions. "Se tudo correr dentro da normalidade, o Manchester City será o vencedor. O Chelsea nem merecia uma vaga na final... Se tivéssemos agido de forma inteligente, poderíamos tê-los derrotado, mas contra o City foi muito difícil. O City joga de forma muito diferente do Chelsea."Taremi recordou também a eliminatória com a Juventus e a camisola de Ronaldo... que não recebeu. Pepe ia pedi-la, mas CR7 estava deveras aborrecido e o central nem se atreveu. "Depois do jogo, Ronaldo ficou chateado. O Pepe disse-me que ele estava triste e não quis pressioná-lo. Disse-me que conseguia arranjar uma da seleção portuguesa."