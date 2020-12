Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A consagração do novo Mestre: Sérgio Conceição recebe prémio Artur Agostinho Venceu três competições em 2020. Na quarta época no Dragão está a construir um imenso império de resultados e emoções. Já garantiu lugar na história do FC Porto