A conturbada história de Nakajima com a covid-19

A alegada falsificação de um teste de Covid-19 de Shoya Nakajima despoletou buscas domiciliárias e em laboratórios de análises clínicas por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária (PJ) na manhã desta quinta-feira. O japonês, de 26 anos, tem tido uma convivência especialmente difícil com a pandemia que chegou ao nosso país em 2020.





Já em maio desse mesmo ano, enquanto a equipa regressava aos treinos após a interrupção competitiva, Nakajima, com receio dos contágios e face aos regressos dos seus funcionários ao Japão, permaneceu em casa para acompanhar a sua mulher, que padece de problemas respiratórios. A situação acabou por levar ao afastamento do jogador do plantel . O jogador, apesar de convidado, não participou sequer na cerimónica de entrega do troféu e das medalhas referentes à conquista do título daquela época. Nakajima haveria de ser reintegrado no grupo de trabalho no final de agosto de 2020, prosseguindo a sua carreira normalmente.Esta temporada, o internacional japonês fez apenas nove partidas pelo FC Porto, quatro na Liga NOS, outras tantas na Liga dos Campeões e uma na Taça de Portugal. O último jogo em que participou com a camisola dos dragões foi na vitória sobre o Tondela (4-3), no Estádio do Dragão, a 5 de dezembro. Entrou ao minuto 66. No dia 9 do último mês do ano passado esteve no banco de suplentes do jogo da Liga dos Campeões, na Grécia, frente ao Olympiacos (0-2).Com a chegada do mercado de janeiro, Nakajima mudou-se para o Al Ain . Iniciou a viagem para os Emirados Árabes Unidos, partindo do Aeroporto de Lisboa, a 13 de janeiro. A 16 foi oficialmente anunciado como reforço do Al-Ain, por empréstimo do FC Porto. Nesse mês, os dragões registaram 11 infeções no seio do seu plantel. Cláudio Ramos testou positivo à covid-19 a 4 de janeiro, Manafá, Fábio Vieira, Carraça e Meixedo a 8 do mesmo mês, Sérgio Oliveira, Díaz e Evanilson a 17, Nanu e Baró a 21 e, por fim, João Mário no dia 28.Entre o momento em que foi anunciado como reforço e a estreia a jogar por esse clube asiático, o avançado, de 26 anos, esteve praticamente um mês sem competir. Pelo Al-Ain fez apenas dois jogos, o primeiro a 13 de fevereiro e o segundo a 19. O jogador está neste momento a recuperar de uma fratura na tíbia com rotura de ligamentos , sofrida em treino, igualmente nesse mesmo mês.De notar que em nenhum momento os dragões, no seu comunicado de confirmação de buscas, referiram o nome de Nakajima, jogador que é representado por Theo Ryuki, que o acompanhou na viagem de janeiro até aos Emirados Árabes Unidos. Ryuki, de resto, é filho do acionista maioritário do Portimonense, o também empresário Teodoro Fonseca.