Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Young Boys-FC Porto (1-2): senhores do seu destino Dragões chegaram a estar ‘fora’ da Liga Europa, mas o renascido Aboubakar resgatou a equipa do precipício com dois golos em três minutos





• Foto: José Gageiro/movephoto