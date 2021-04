A dois dias do jogo com o Tondela Sérgio Oliveira continua sem treinar

Menos de 24 horas depois do desaire com o Chelsea em Sevilha, o FC Porto voltou aos treinos no Olival no final de tarde desta quinta-feira, com Sérgio Oliveira a continuar afastado dos trabalhos do grupo. O médio limitou-se a fazer tratamento e trabalho de ginásio, isto quando faltam menos de dois dias para o duelo contra o Tondela.





Além do camisola 27, Mbaye foi o outro nome no boletim clínico, realizando exercícios de treino integrado condicionado.O grupo às ordens de Sérgio Conceição volta a trabalhar na manhã desta sexta-feira (10.30), numa sessão seguida da conferência de antevisão do treinador, agendada para as 12 horas.