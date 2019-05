A emotiva despedida de Éder Militão: «Levarei sempre o FC Porto no coração»

No FC Porto conseguir realizar meus sonhos de infância, servir a seleção brasileira e jogar uma champions league. Me despeço deste grandioso clube com a certeza que dei sempre o meu máximo por essa camisola. Levarei para sempre o FC Porto no meu coração! Até breve.. — Éder Militão (@edermilitao13) 27 de maio de 2019

Éder Militão realizou, no passado sábado, o seu último jogo com a camisola do FC Porto e, passados dois dias, recorreu às redes sociais para se despedir do emblema azul e branco.Através de uma publicação no Twitter, o jovem defesa-central deixou uma mensagem emotiva no momento de dizer 'adeus' ao universo portista, na qual agradeceu ao clube a oportunidade, deixando, ao mesmo tempo, a garantia de que esta experiência terá sempre um lugar no seu coração."No FC Porto conseguir realizar os meus sonhos de infância, servir a seleção brasileira e jogar uma Champions League. Despeço-me deste grandioso clube com a certeza que dei sempre o meu máximo por essa camisola. Levarei para sempre o FC Porto no meu coração! Até breve", escreveu Éder Militão, que, na próxima temporada, recorde-se, irá representar o Real Madrid, clube pelo qual foi oficializado em meados de março a troco de 50 milhões de euros.