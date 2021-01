A jura de amor de Taremi depois do pedido de desculpa: «Em Portugal, sempre azul e branco»

Primeiro um pedido de desculpas, depois uma jura de amor. Logo após o FC Porto-Benfica (1-1), Mehdi Taremi recorreu ao Twitter para pedir desculpas pelo cartão vermelho que viu no clássico e, já esta manhã, publicou várias fotografias do clássico do Dragão no Instagram. "Em Portugal, sempre azul e branco", escreveu o avançado iraniano. Sérgio Oliveira reagiu pouco depois: "Monstro", aplaudiu.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mehdi Taremi (@mehditaremiofficial9)

Recorde-se que Taremi fez o golo que restabeleceu a igualdade no marcador , mas acabou ligado à história do jogo também devido à expulsão com vermelho direto . O árbitro Luís Godinho começou por dar amarelo pela entrada sobre Otamendi, foi aconselhado pelo VAR a consultar o monitor e mudou a cor do cartão para vermelho.Isto significa que Taremi vai falhar, desde já, a partida diante do Sporting referente à final four da Allianz Cup. No entanto, será necessário esperar pelo mapa de castigos da FPF para perceber se o avançado iraniano falhará ou não mais do que um jogo. Dependerá do relatório do árbitro.