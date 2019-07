O FC Porto partiu esta manhã para um estágio no Algarve e Sérgio Conceição levou na comitiva 29 jogadores. Todo o plantel integrou a comitiva, à exceção de Óliver, que deve reforçar o Sevilha.O estágio dos dragões decorre até ao próximo dia 24 e conta com um particular com o Fulham (terça-feira, 20h30) e a participação na primeira edição da Copa Ibérica.Quem seguiu na comitiva também foi Iker Casillas que explicou as suas novas funções no FC Porto , confirmando que vai integrar o staff diretivo dos dragões.Vaná, Diogo Costa, Mouhamed Mbaye, Marcano, Osorio, Saravia, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Pepe, Alex Telles, Bruno Costa, Danilo, Loum, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Aboubakar, Luis Díaz, Nakajima, Zé Luís, Fábio Silva, Jesús Corona, Galeno, André Pereira, Soares, Madi Queta e Fernando Andrade.