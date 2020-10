A lista de convocados do FC Porto para o jogo com o Manchester City

Sérgio Conceição convocou 26 jogadores para o jogo de amanhã com o Manchester City da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (20 horas), com destaque para as estreias de Grujic e Sarr.





A comitiva dos azuis e brancos seguiu viagem para Inglaterra chefiada por Pinto da Costa e, ao contrário do habitual, entrou pela ala VIP do aeroporto Sá Carneiro.A chegada a Manchester está prevista para as 12 horas. Pelas 17H45, Sérgio Conceição e um jogador farão a habitual conferência de imprensa de antevisão, seguindo-se o treino de adaptação ao Estádio Etihad pelas 18 horas.: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos (guarda-redes); Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Wilson Manafá, Mbemba, Nanu, Malang Sarr, Loum, Matheus Uribe, Grujic, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Luis Díaz, Taremi, Nakajima, Marega, Tecatito Corona, João Mário, Felipe Anderson, Evanilson e Toni Martínez.