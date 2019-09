A lista de convocados do FC Porto para o jogo com o Portimonense

O FC Porto partiu para o Algarve ao princípio da tarde com uma comitiva chefiada por Pinto da Costa. Sérgio Conceição chamou 21 jogadores, incluindo os quatro em dúvida para o jogo de amanhã com o Portimonense (18 horas): Pepe, Marega, Romário Baró e Zé Luís. O guarda-redes Mouhamed Mbaye, titular esta manhã pela equipa B frente ao Estoril , irá juntar-se à comitiva já no Algarve.Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye (guarda-redes), Pepe, Diogo Leite, Marcano, Bruno Costa, Luis Díaz, Romário Baró, Nakajima, Marega, Alex Telles, Uribe, Tecatito Corona, Manafá, Mbemba, Zé Luís, Danilo, Otávio, Soares e Fábio Silva.