A mensagem de Casillas para os seus amigos: «Estou tranquilo»

"Estou tranquilo". Estas terão sido as primeiras palavras de Iker Casillas depois de recuperar do enfarte do miocárdio , segundo relata o jornal espanhol Marca.A publicação refere que foi com essas palavras que o guarda-redes, através de uma mensagem, se dirigiu aos seus familiares e amigos mais próximos. Após o susto, Casillas teve oportunidade de utilizar o telemóvel para tranquilizar as pessoas que lhe são mais intímas e foi com uma mensagem de tranquilidade que o fez.De recordar que o guardião portistas sentiu-se mal no treino desta quarta-feira e foi imediatamente transportado para o Hospital CUF, no Porto, onde realizou um cateterismo. Mais tarde, em comunicado, os dragões sublinharam que Casillas "está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".