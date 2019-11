A mensagem de Marchesín após o regresso aos treinos no FC Porto

Marchesín foi uma das principais novidades do treino do FC Porto na manhã desta quarta-feira e foi já à noite que deu conta do regresso ao Olival, depois da polémica da festa de Cindy Alvarez García e de um período ao serviço da seleção da Argentina.O guardião recorreu às redes sociais para demonstrar o seu contentamento por juntar-se novamente ao grupo de trabalho portista e aproveitou para lançar já o futuro de azul e branco."Feliz por voltar. Com muita ilusão, seguir a trabalhar em silêncio e com ambição para o que vem. Vamos por mais. Somos Porto", escreveu Marchesín.