A mensagem de Sérgio Conceição após visitar Casillas

A publicação de Sérgio Conceição A publicação de Sérgio Conceição

As imagens do plantel do FC Porto no quarto de hospital com Casillas



As imagens do plantel do FC Porto no quarto de hospital com Casillas

Dois dias depois, Iker Casillas voltou a 'entrar' no balneário do FC Porto . O espanhol, que permanece internado depois do enfarte agudo do miocárdio sofrido em pleno treino, recebeu ontem a visita dos seus companheiros de equipa, equipas técnica e médica incluídas, já depois de ter estado com Pinto da Costa da parte da manhã. Já este sábado de manhã, Sérgio Conceição recorreu ao Instagram para deixar nova mensagem a propósito da visita ao guarda-redes."Muito mais do que uma equipa técnica, juntos no futebol e na vida", escreveu o treinador dos azuis e brancos na legenda da fotografia publicada no Instagram.Recorde-se que ontem, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Aves, Sérgio Conceição havia recordado o que se passou no treino em que Casillas sofreu o enfarte."Estávamos no meio de um exercício com dois guarda-redes a trabalhar e o Iker estava com outro tipo de trabalho. Quando senti que ele estava em dificuldade já o fisioterapeuta tinha chamado os colegas e o doutor. No momento, não achámos que fosse algo muito grave, que fosse uma indisposição. Ainda houve mais 15/20 minutos de treino. Depois o doutor ligou-me a dizer o que se tinha passado e o plantel ficou chocado", prosseguiu.O técnico acrescentou que o FC Porto "não precisa de situações destas para unir o grupo". " Temos um grupo muito unido e forte, sentiu muito esta situação. É com isto que temos de viver e agora temos de o ajudar. O Iker pode contar com a toda a gente".Herrera foi o porta-voz do FC Porto após a visita do grupo de trabalho a Iker Casillas, revelando que o guarda-redes está "com muito ânimo" e que lhes deixou uma garantia para o curto prazo . Vi-o bem, com muito ânimo, positivo. Disse-nos que na próxima semana estará connosco. Está bem e tranquilo", começou por dizer o capitão dos dragões, em declarações ao Porto Canal.Sobre o abalo que o problema de Casillas teve no plantel azul e branco, Herrera sublinhou que o efeito só pode ser positivo. "O grupo está tranquilo, unido. Estas coisas não acontecem frequentemente e demonstramos que estamos unidos. Isto só pode trazer coisas positivas. Força para enfrentar a partida com o Aves, que é importante também para dar mais força ao Iker. Que sinta apoio não só pela nossa presença, mas também com o resultado", apontou o mexicano.