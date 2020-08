A mensagem desarmante de Casillas para Conceição: «Se o FC Porto ganhou troféus foi por ele»

Iker Casillas deixou bem claro que Sérgio Conceição é um dos motores do FC Porto na atualidade. Após a dobradinha com a conquista da Taça de Portugal, frente ao Benfica (1-2), o antigo guarda-redes elogiou a personalidade e perseverança do treinador.





"Por detrás de cada treinador sério e com disciplina esconde-se também uma grande pessoa. Durante estes três anos pude comprovas que Sérgio Conceição é assim: exigente ao máximo e competitivo. Quer ganhar sempre e transmite isso aos seus jogadores. É fácil dizê-lo agora mas se nestes três anos o FC Porto conseguiu troféus e pôde lutar por eles, foi por causa deste treinador. Com as suas irritações, claro!", começou por dizer Iker."Parabéns a todos os portistas! E claro, a todos os meus companheiros! Hoje demonstrámos essa raça que tanto define os adeptos deste clube. Uma temporada gloriosa!", concluiu o futuro assessor do Real Madrid.