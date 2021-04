A mensagem do Liverpool para Marko Grujic em dia especial

Esta terça-feira é um dia de tudo ou nada para o FC Porto, que disputa em Sevilha com o Chelsea o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões. E para Marko Grujic há ainda outro dado que o torna especial. O jogador portista faz hoje 25 anso e entre as mensagens de parabéns recebeu uma do Liverpool, que o felicitou através de uma publicação nas redes sociais.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Liverpool Football Club (@liverpoolfc)