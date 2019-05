A mensagem emocionada de Sara Carbonero no hospital ao lado de Casillas

Sara Carbonero já está em Portugal e no Hospital CUF, do Porto, ao lado de Iker Casillas, que foi internado na sequência de um enfarte do miocárdio sofrido esta quarta-feira no treino do FC Porto. A jornalista espanhola mostrou-se aliviada por tudo não ter passado de um "susto" e lembrou a imprevisibilidade da vida."Felizmente tudo não passou de um susto. Muitíssimo obrigado por todas as demonstrações de carinho e preocupação. Como me dizia hoje uma grande amiga, a vida tem às vezes esta estranha maneira de nos lembrar de celebrar cada batimento", disse a jornalista espanhola nas 'insta stories', onde publicou uma fotografia ao lado do marido.Recorde-se que o guarda-redes espanhol realizou um cateterismo de urgência, encontra-se livre de perigo, mas não deverá jogar mais esta época. Pouco depois das 20 horas, o próprio Casillas mostrou uma foto sua no hospital, dizendo que continua com as "forças intactas".