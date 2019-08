A mensagem no balneário do FC Porto: «Dragões juntos, lutemos como irmãos»

O FC Porto defronta o Krasnodar, esta quarta-feira, numa partida de extrema importância para a caminhada azul e branca rumo ao primeiro objetivo da temporada: a chegada à fase de grupos da Liga dos Campeões.





Nesse sentido, não será de estranhar que o emblema azul e branco use todos os mecanismos para motivar a equipa a escassas horas do apito inicial, como, por exemplo, colocar mensagens de força no balneário que vai albergar os dragões no Estádio Krasnodar.Numa série de imagens divulgadas pelo FC Porto nas redes sociais, é possível descortinar uma frase colada no chão do balneário: "Dragões juntos, lutemos como irmãos".