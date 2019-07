A mensagem que Brahimi deixou ao FC Porto nas redes sociais

As primeiras imagens de Brahimi no Qatar As primeiras imagens de Brahimi no Qatar

Brahimi esteve cinco épocas no FC Porto e não esquece os bons momentos que passou no clube. O jogador argelino, que saiu a custo zero e já se comprometeu com o Al Rayyan, do Qatar, deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida à sua "família portista"."À minha família portista, que ficará para sempre no meu coração. No Porto, onde passei 5 anos inesquecíveis da minha vida com a minha família. Aqui descobri uma cidade cheia de vida e pessoas extraordinárias.Um grande obrigado a todos os adeptos que calorosamente me receberam na minha chegada e sempre me honraram e me apoiaram. Vocês são grandes adeptos.Também gostaria de agradecer ao Senhor Presidente, aos meus treinadores, ao staff técnico e aos meus companheiros de equipa.Desejo de todo o meu coração muito sucesso e muitos mais títulos para o FC PortoPortista para sempre, mil agradecimentos"