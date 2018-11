«A ninguém do FC Porto ou com ele relacionado foi imputada a suspeita de roubo dos emails do Benfica»

O FC Porto reagiu em comunicado, publicado no seu site, ao facto de Pinto da Costa e mais cinco administradores da SAD portista - assim como Diogo Faria, comentador do Porto Canal e co-autor do livro 'Polvo Encarnado' - terem sido constituídos arguidos no caso dos emails.Os dragões esclarecem que "nem a Nuno Pinto da Costa, nem a qualquer outro dos seus administradores foi imputada a participação em qualquer ato de acesso ilegítimo à correspondência electrónica do Benfica, ou de divulgação pública dessa correspondência", mas somente o crime de ofensa a pessoa coletiva. Os portistas acrescentam que a "Diogo Faria foram-lhe imputados os crimes de ofensa a pessoa coletiva e violação de correspondência", à semelhança de Francisco J. Marques (este há uns meses)."A ninguém do FC Porto ou com ele relacionado foi imputada a suspeita de roubo dos e-mails do SL Benfica, ou de acesso ilegítimo à correspondência electrónica do SL Benfica", vincam os campeões nacionais, que com este comunicado "esperam contribuir para o fim da campanha de desinformação que procura associar o nome do FC Porto ao caso de corrupção designado como processo dos e-mails.""Na sequência do esclarecimento hoje divulgado pelo DCIAP, a FC Porto – Futebol, SAD confirma a constituição como arguidos dos seus seis administradores, a quem é imputado o crime de ofensa a pessoa coletiva, na sequência de uma queixa do SL Benfica.Nem ao presidente do Conselho de Administração da FC Porto – Futebol, SAD, Jorge Nuno Pinto da Costa, nem a qualquer outro dos seus administradores foi imputada a participação em qualquer ato de acesso ilegítimo à correspondência electrónica do SL Benfica, ou de divulgação pública dessa correspondência.Diogo Faria, funcionário do departamento de informação e comunicação, também foi constituído arguido, tendo-lhe sido imputados os crimes de ofensa a pessoa coletiva e violação de correspondência, exatamente os mesmos crimes imputados há uns meses a Francisco J. Marques, diretor de Informação e Comunicação do FC Porto.A ninguém do FC Porto ou com ele relacionado foi imputada a suspeita de roubo dos e-mails do SL Benfica, ou de acesso ilegítimo à correspondência electrónica do SL Benfica.Como muito bem refere o esclarecimento do DCIAP, este caso nada tem a ver com o chamado processo dos e-mails, em que se investigam, entre outros crimes, atos de corrupção.Com este esclarecimento a FC Porto – Futebol, SAD espera contribuir para o fim da campanha de desinformação que procura associar o nome do FC Porto ao caso de corrupção designado como processo dos e-mails."