A noite em que Jackson voltou a ‘sentir’ o Dragão

Foi um jogo cheio de vicissitudes o que marcou o regresso de Jackson Martínez ao Dragão, onde o ponta-de-lança voltou a sentir fortes emoções. Primeiro, Jackson foi destaque ao desperdiçar o penálti que ele próprio ganhou, sendo que o colombiano estava na dúvida se marcava ele o penálti, mas os seus companheiros insistiram.

Ao intervalo, Jackson foi ao banco do FC Porto cumprimentar Nelson Puga e acabou substituído por Aylton Boa Morte, aos 64 minutos, sendo aí ovacionado pelos adeptos do FC Porto, muitos deles de pé. O colombiano agradeceu o gesto e no final do jogo ainda recebeu o abraço de Marcano, que fez questão de percorrer todo o relvado para saudar o antigo companheiro.

Refira-se que o jogo marcou uma série de reencontros, entre eles o de Nakajima, claro, que foi saudado por vários elementos do Portimonense, onde está agora Bruno Costa. O antigo médio do FC Porto, reforço dos algarvios a partir de janeiro, antes de ir para o aquecimento, fez questão de cumprimentar todo o banco dos dragões e ainda entrou em campo aos 72 minutos.