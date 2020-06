A reação de Casillas aos resultados de Benfica e FC Porto

Apesar de já não estar integrado no plantel portista, Iker Casillas continua atento e bastante ligado à realidade dos dragões e esta terça-feira, na sequência da vitória sobre o Boavista (e do desaire do Benfica) fez questão de assinalar o estatuto de líder nas redes sociais. O espanhol partilhou uma imagem da tabela da Liga NOS, com um emoji de um dragão e o hashtag "#6finales".





