A reação de Zaidu ao saber que iria ser treinado por Sérgio Conceição: «Estou tramado!»

Zaidu registou uma grande evolução às mãos de Sérgio Conceição, mas não esquece o que sentiu quando soube que iria jogar no FC Porto. O defesa nigeriano ficou apreensivo, face às informações recolhidas sobre o técnico, em virtude do seu grau de exigência.





"Os meus colegas começaram a gozar comigo, dizendo 'vais levar duras do Sérgio Conceição'. Fiquei um pouco nervoso a pensar 'como vai ser com este treinador?' Já tinha visto como ele falava com os jogadores, quando jogámos frente ao FC Porto nos Açores, e pensei 'estou tramado!' Falei com o meu pai, disse-lhe que tinha visto os jornais e ele só me disse 'ó filho, estás em grande', e ficou muito feliz. Mantive-me focado no Santa Clara e, se isso fosse verdade, então de certeza que aconteceria. O campeonato acabou e falei com o meu empresário, que me disse que vinha para o FC Porto", recordou o lateral, na entrevista à revista Dragões.