A resposta desconcertante de Carlos Alberto que levou Mourinho a metê-lo no onze em Old Trafford

Costinha revelou um episódio que era elucidativo do 'descaramento' de Carlos Alberto, avançado brasileiro que com 19 anos se afirmou no FC Porto campeão europeu de José Mourinho. Mais concretamente, uma conversa que teve lugar antes da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2003/04, em Inglaterra.





"Antes do jogo com o Manchester United, na palestra do Mourinho, ele começou por não dizer a nossa equipa. Disse a equipa do United e virou-se para o Carlos Alberto: ‘Feijão, sabes quem é o Paul Scholes?’, ao que ele responde: ‘Mister, essa não é a questão, a questão é se Paul Scholes conhece o feijão…' O Mourinho ouviu aquilo e disse logo, 'tu e o Costinha jogam, os outros nove ainda vou decidir'. Nós ouvimos aquilo, em Old Trafford, antes de um jogo daquela importância. Sabíamos que, fosse onde fosse, ele ia ser o moleque de rua que sempre desequilibrava", contou o antigo internacional português no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos meios do clube.