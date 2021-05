A revelação do pai de Taremi sobre o futuro de Sérgio Conceição

Enquanto não há fumo branco sobre a decisão de Sérgio Conceição quanto à renovação ou não com o FC Porto, vão-se traçando cenários e a mais recente revelação chegou esta segunda-feira do Irão, pela boca do pai de Taremi. Segundo confidenciou Alireza Taremi à imprensa iraniana, o treinador não vai continuar nos dragões e até já se despediu do grupo de trabalho após o embate com o Belenenses SAD.





Esta opinião terá por base uma conversa de Taremi com o seu círculo próximo, onde assegurou que não conta ter Sérgio Conceição como treinador na próxima época. Um cenário que, segundo a mesma notícia, não agrada muito ao jogador, que sente ter evoluído imenso sob o comando do treinador português.De recordar que esta manhã, Sérgio Conceição está a ser apontado pela imprensa italiana como futuro técnico do Nápoles.