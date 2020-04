A substituição que Lucho recebeu bem...

Lucho González também lembrou com emoção o golo de Kelvin, até porque foi ele quem saiu para entrar o brasileiro que acabou por decidir o jogo e o campeonato de 2012/13. Por esse motivo, o argentino acabou por não ficar chateado com a substituição.





"Todos os jogadores que saem, quando a equipa não está a ganhar, saem com raiva, chateados, mas aqui era uma substituição que já tinha acontecido frente o Sp. Braga e deu certo. É um grupo e nesse campeonato, jogadores que não eram titulares acabaram por ser importantes para aquela conquista. Mas depois fui um dos primeiros a festejar com os colegas, foi um dos golos que mais comemorei, é um dos meus golos preferidos, mesmo não tendo sido eu a marcar", recordou Lucho no programa 'FC Porto em casa'.