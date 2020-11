Abcesso nadegueiro tira Uribe das opções para Marselha

Uribe está a contas com um abcesso nadegueiro, anunciou o FC Porto no site oficial, e não segue viagem com a comitiva portista que viaja na tarde desta terça-feira para Marselha. O colombiano limitou-se a trabalhar de forma condicionada na sessão matinal no Olival e não apresentou condições para ser chamado para a partida diente dos franceses.





Assim sendo, junta-se a Pepe, Marcano e Mbaye no lote de indisponíveis para Sérgio Conceição, sendo que o central português acabou por seguir na mesma viagem para o sul de França. Por outro lado, Grujic, que também trabalhou de forma integrada condicionada, está nos convocados e deverá estar apto para o jogo desta quarta-feira.Sérgio Conceição chamou um total de 25 jogadores para o embate no Vélodrome.