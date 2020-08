Aboubakar acena com rescisão

Aboubakar pode deixar de imediato o FC Porto através de um acordo de rescisão com os campeões nacionais. De acordo com a imprensa turca, o ponta-de-lança terá contactado o Besiktas, no qual jogou por empréstimo em 2016/17 e que já tentou em mais do que uma ocasião o seu regresso, informando que irá abandonar os azuis e brancos e que irá ficar com o passe na mão.





Caso o cenário se concretize, o FC Porto poupará os encargos salariais com Aboubakar, dos mais altos do plantel, no seu último ano de contrato.