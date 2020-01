Aboubakar cedeu o lugar a Saravia

O azar continua a perseguir Vincent Aboubakar. Ontem, o internacional camaronês constava da ficha de jogo, entre os suplentes, e foi precisamente nos exercícios de aquecimento antes do encontro que voltou a lesionar-se. De acordo com a informação transmitida pelo FC Porto, o avançado, de 28 anos, sofreu um derrame articular no joelho direito, motivo que levou à sua troca imediata por Renzo Saravia, o que provocou, inclusive, um atraso de oito minutos no início do jogo.

Aliás, o próprio Sérgio Conceição abordou o tema na ‘flash interview’ da Sport TV. "Além do que são as dificuldades dos jogos, temos tido problemas físicos. O Zé Luís, o Pepe e o Nakajima de fora, depois o Danilo e o Otávio. Cinco jogadores importantes, e hoje no aquecimento o Aboubakar sentiu um desconforto no joelho que o impediu de estar no banco. É o quadro que temos, normalmente não me queixo", referiu o técnico dos dragões.

A sobrecarga competitiva faz mossa e não permite relaxamento, e a prova disso é que esta manhã há novo treino no Olival, este para começar a preparar a deslocação a Setúbal.