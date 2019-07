Aboubakar como 'reforço'

Sérgio Conceição vai contar com mais um reforço para o ataque a partir de hoje, uma vez que Vincent Aboubakar é esperado no Olival para se juntar ao grupo de trabalho. Face aos problemas físicos que o impediram de dar o seu contributo à equipa em grande parte da época passada, bem se pode dizer que o camaronês, de 27 anos, é uma espécie de reforço às ordens do técnico.





O avançado, que foi o melhor marcador dos dragões na época que culminou com a conquista do título nacional, vai juntar-se, para já, a Soares, Zé Luís e Fábio Silva na frente de ataque, faltando depois Moussa Marega para completar a primeira linha ofensiva. Aboubakar não foi à CAN, devido a uma microrrotura na coxa esquerda que também o impediu de jogar na final da Taça de Portugal, e teve autorização para se juntar ao grupo apenas hoje.