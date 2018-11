Aboubakar continua a ser o único ausente na preparação para a Taça de Portugal

O camaronês Aboubakar foi esta quinta-feira o único ausente na sessão de treino do FC Porto, que continua a preparar a receção ao Belenenses no próximo sábado, em jogo da quarta ronda da Taça de Portugal de futebol.A sessão de trabalho reuniu praticamente todo o plantel às ordens de Sérgio Conceição, à exceção do camaronês Vincent Aboubakar, ausente devido a lesão.No regresso à competição interna, após os compromissos das seleções, os dois clubes defrontam-se na quarta ronda da Taça de Portugal, no sábado, às 20:45.O plantel do FC Porto volta a treinar à porta fechada na sexta-feira de manhã, às 10:30, no Olival, num dia em que o treinador fará a antevisão ao encontro com o Belenenses.