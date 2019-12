Aboubakar e Romário Baró trabalham com o grupo na véspera da Liga Europa

FC Porto ultima preparativos para jogo decisivo na Liga Europa



O FC Porto realizou esta quarta-feira de manhã o último treino antes da receção ao Feyenoord, jogo da 6.ª jornada da Liga Europa. Nos primeiros 15 minutos da sessão de trabalho, abertos à comunicação social, Aboubakar e Romário Baró treinaram integrados com o grupo e estarão, aparentemente, em condições de jogar amanhã no Dragão.No caso de Aboubakar, trata-se de um importante reforço para o ataque . Não que o sector esteja propriamente parco em termos de opções, uma vez que Sérgio Conceição dispõe de Moussa Marega, Zé Luís, Fábio Silva e Soares, mas pelo facto de o camaronês, de 27 anos, se ter revelado uma peça decisiva na vitória alcançada no terreno do Young Boys, na jornada anterior da Liga Europa. Aboubakar marcou os dois golos que valeram o triunfo e a consequente posição vantajosa no grupo, mas acabou por lesionar-se no jogo seguinte, em casa, frente ao P. Ferreira, tendo feito um espasmo muscular na coxa esquerda.Um problema que inicialmente causou apreensão, devido às dificuldades que o jogador apresentou quando deixou o relvado, mas que só o impediu de defrontar o Casa Pia e o Belenenses SAD.Quanto a Romário Baró, a sua eventual disponibilidade para defrontar o Feyenoord será positiva no sentido em que oferece a Sérgio Conceição um médio com características mais idênticas às de Otávio e que poderá revelar-se um importante trunfo para os movimentos ofensivos da equipa.O internacional sub-21 português começou por ser uma das revelações dos dragões no início da época, mas duas lesões impediram a sua prometedora progressão. Primeiro uma entorse num tornozelo e mais recentemente uma mialgia fizeram com que Baró tivesse feito apenas 27 minutos desde setembro.