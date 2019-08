Aboubakar é titular no jogo do FC Porto B

Surpresa na equipa titular do FC Porto B. Vincent Aboubakar integra as escolhas iniciais de Rui Barros para a partida que começa às 16 horas de hoje, em Vila Nova de Gaia, diante do Varzim.A constituição das equipas já se encontra disponível no site da Liga Portugal, onde se destaca essa presença do ponta-de-lança camaronês, que esta época ainda só tinha somado alguns minutos na reta final do desafio da última terça-feira, diante do Krasnodar, para a Liga dos Campeões. O avançado fez a pré-temporada já recuperado de lesão, mas ainda à procura da melhor forma física.Neste encontro do FC Porto B com o Varzim, destaque ainda para as presenças de Tomás Esteves e Diogo Leite na estrutura defensiva dos dragões, elementos que têm vindo a trabalhar na equipa principal portista desde o começo da pré-temporada.