Aboubakar foi baixa no treino do FC Porto

O FC Porto voltou a treinar, esta quinta-feira, a dois dias da final da Taça de Portugal, e Aboubakar foi a única baixa do apronto. O avançado camaronês ficou limitado a tratamento e não participou da sessão de trabalhos orientada por Sérgio Conceição, sendo o único nome a constar do boletim clínico divulgado pelos dragões.





Os azuis e brancos voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 11h30, no Olival, e irão fazer uma visita de ambientação ao relvado do Jamor, pelas 18h45. Pelas 19 horas, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão ao jogo diante do Sporting, agendado para sábado, pelas 17h15.