Aboubakar foi o único ausente no regresso ao trabalho

O FC Porto começou esta segunda-feira a preparação para o duelo de quarta com o Varzim, da Taça da Liga Allianz.Sérgio Conceição teve à sua disposição 28 jogadores, com o avançado camaronês Vincent Aboubakar a ser o único ausente. O jogador continua a recuperar de lesão.O FC Porto recebe o Varzim, da 2.ª Liga, na quarta-feira às 19 horas, em partida da 2.ª jornada do Grupo C. Os poveiros lideram o grupo com três pontos, seguidos de Chaves e FC Porto, ambos com um. O Belenenses ainda não pontuou e é último posicionado.