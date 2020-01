Aboubakar fora do alcance do Nimes

O Nimes procura reforçar o seu ataque nesta reta final do mercado, de forma a deixar os lugares de despromoção do campeonato francês – está no penúltimo lugar – e Vincent Aboubakar é um jogador que agrada ao diretor desportivo Reda Hammache. O jornal ‘Midi Libre’ deu conta do interesse do Nimes no internacional camaronês, num cenário que passaria sempre pelo empréstimo, mas as possibilidades de se vir a concretizar são praticamente nulas.

O avançado, de 28 anos, apesar de continuar com problemas físicos, mantém-se entre as opções de Sérgio Conceição, tendo marcado dois golos ao Young Boys que se revelaram importantes na Liga Europa.