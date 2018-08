Aboubakar integra primeira convocatória de Clarence Seedorf nos Camarões

O avançado do FC Porto Vincent Aboubakar integra a primeira convocatória do selecionador Clarence Seedorf para o jogo dos Camarões com as Ilhas Comores, a 7 de setembro, de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN).Com 65 internacionalizações e 20 golos ao serviço dos Leões Indomáveis, o jogador portista, de 26 anos, merece assim a confiança do treinador holandês, nomeado para o cargo no início deste mês e que vai fazer o primeiro jogo ao comando daquela seleção na visita às Comores, para a segunda jornada do grupo B de apuramento para o torneio africano.Na convocatória de Seedorf registam-se as ausências de Christian Bassogog, melhor jogador da prova em 2017, conquistada pelos Camarões, e o anterior capitão de equipa, Benjamin Moukandjo, ambos a atuar no futebol chinês.Por outro lado, o avançado Paul-Georges Ntep, de 26 anos, que alinha nos alemães do Wolfsburgo, foi incluído nos 23 'eleitos', depois de já ter participado em dois jogos particulares em representação da seleção francesa.Os camaroneses lideram o grupo B com três pontos, enquanto as Ilhas Comores perderam na primeira jornada e estão no terceiro posto, sem pontos. A Taça das Nações Africanas de futebol de 2019, pela primeira vez com 24 participantes, será organizada pelos Camarões, em junho daquele ano.