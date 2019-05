Aboubakar pré-convocado para a CAN e com pré-época do FC Porto em risco

Apesar de ter estado sete meses de ausência por lesão, Aboubakar encontra-se nos 34 pré-convocados para a próxima edição da Taça das Nações Africanas (CAN), que se disputará de 21 de junho a 19 de julho, no Egito.Caso integre a lista final de Clarence Seedorf, selecionador dos Camarões, o avançado do FC Porto poderá falhar a pré-época dos azuis e brancos. Isto porque se os camaroneses ultrapassarem a fase de grupos (que termina no dia 2 de julho), Aboubakar jogaria os oitavos de final e não estaria disponível até dia 8 de julho. Caso os "Leões Indomáveis" consigam chegar à final da prova, aí tudo se complica para os portistas. Nesse caso, o avançado camaronês só voltaria a Portugal depois do dia 19 três semanas após o arranque de época azul e branca.Antes do estágio da seleção dos Camarões, Aboubakar terá ainda três encontros para demonstrar que está totalmente recuperado da rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho esquerdo, sofrida em setembro, na partida com o Tondela. O camaronês encontra-se a recuperar ritmo de jogo e já somou dez minutos na última jornada, no encontro com o Desportivo das Aves, mas pode somar mais minutos, caso seja opção para Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, nos embates com o Nacional e Sporting (I Liga e Final da Taça de Portugal).