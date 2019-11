Aboubakar recorda "momentos difíceis" e garante: «Ainda tenho muita coisa para fazer»

Conceição e Aboubakar abraçados e o isqueiro apanhado por Pepe: imagens do triunfo do FC Porto



Aboubakar marcou os dois golos que deram a vitória ao FC Porto frente ao Young Boys e no final da partida expressou vários agradecimentos."Passei por um momento muito difícil e este foi um jogo muito importante para mim e para o FC Porto. Um encontro difícil, mas com muita emoção", começou por referir o avançado."A alegria é pelo triunfo e porque me fez esquecer todos os momentos difíceis que passei. Vou continuar a trabalhar para ganhar mais confiança, porque ainda tenho muita coisa para fazer", continuou, dando destaque para a forma como o FC Porto reagiu após o intervalo."Entrámos na 2ª parte com muito confiança. Sabíamos que era preciso dar tudo para ganhar e conseguimos. Agora é continuar desta maneira para seguir em frente na competição. Queremos seguir em frente, vencer o último jogo em casa, temos de continuar a dar tudo. Vamos continuar assim.""Quero agradecer ao nosso presidente pelo seu apoio, como ao treinador, companheiros e staff. Este momento também é deles", finalizou.