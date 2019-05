Sete meses e seis dias depois da grave lesão sofrida diante do Tondela, Vincent Aboubakar voltou aos relvados, merecendo no regresso ao Estádio do Dragão uma enorme ovação por parte dos adeptos portistas. O retorno do camaronês sucedeu diante do Aves , ao ser lançado por Sérgio Conceição à passagem dos 80 minutos para o lugar do maliano Moussa Marega.