Aboubakar sai mesmo a custo zero do FC Porto Chegou ontem a Istambul em voo privado após acertar rescisão com a SAD, que investiu nele 16,6 M€, entre aquisição de passe e renovação





• Foto: Filipe Farinha