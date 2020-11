«Abriste-me as portas do futebol. Jamais te esquecerei»: as reações à morte de Reinaldo Teles

O FC Porto está de luto, devido à morte de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto, que faleceu esta quarta-feira, vítima de Covid-19. Veja as principais reações e homenagens:





Reinaldo Teles foi um dos grandes artesãos do FC Porto contemporâneo. Morreu hoje, depois de uma dura luta contra a covid-19, ele que trabalhou para tantas alegrias de todos os portistas. Cabe a todos nós honrar-lhe a memória e fazer do FC Porto um clube ainda maior. pic.twitter.com/2GC9Hy3OqJ — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) November 25, 2020

Foi com grande tristeza que recebi a notícia do falecimento de Reinaldo Teles, histórico dirigente do @FCPorto. O clube que sempre defendeu muito lhe fica a dever, mas também o Futebol, em geral. À família enlutada e aos adeptos do clube, deixo as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/YKgVTd8T3g — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) November 25, 2020

através de comunicado manifestou "o seu pesar pelo falecimento de Reinaldo Teles", endereçando "à família enlutada, amigos e ao FC Porto, as mais sentidas condolências.""Foi com grande tristeza que recebi a notícia do falecimento de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FCPorto. O clube que sempre defendeu muito lhe fica a dever, mas também o Futebol, em geral. À família enlutada e aos adeptos do clube, deixo as mais sentidas condolências", escreveu o presidente da Liga, no Twitter.

"70 anos a amar o FC Porto, 50 a lutar pelo FC Porto Até sempre, Reinaldo Teles (1950-2020)", pode ler-se na conta de Twitter do FC Porto.O treinador do Marselha, equipa que hoje vai defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões, foi dos primeiros a reagir publicamente ao falecimento de Reinaldo Teles., líder dos Super Dragões, lembrou Reinaldo Teles. "Até sempre! Obrigado por tudo Tio Reinaldo", escreveu na sua página de Facebook.