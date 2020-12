«Absolutamente inacreditável»: dragões voltam à polémica do Estoril-FC Porto B

O final do jogo entre Estoril e FC Porto B, da 12.ª jornada da 2.ª Liga, ficou marcada por muita polémica devido ao penálti assinalado já em período de compensação, que deu o empate aos canarinhos (1-1), um "penálti absolutamente inacreditável".





Revolta do FC Porto B no Estoril e filho de Sérgio Conceição desesperado: «Lá fora, lá fora!»



"Um penálti absolutamente inacreditável assinalado pelo árbitro Carlos Macedo e seus pares já para lá do período de compensação impediu o FC Porto B de vencer o Estoril (1-1), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 12.ª jornada da Liga Portugal 2, que é liderada precisamente pelos canarinhos. Francisco Conceição, já perto do intervalo, apontou golo que deveria ter feito toda a diferença", pode ler-se no 'Dragões Diário' desta terça-feira.Depois do encontro, Rui Barros não escondeu a revolta - "Um escândalo. Se quiserem acabar com as equipas B, damos os pontos de borla", disse o treinador - e Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, falou em vergonha . "Este penálti de fantasia assinalado aos 97’ é uma vergonha. É desta forma que se procura matar uma geração de talentos. Se alguém não quer o FC Porto B na LigaPro que se desengane, porque estes jovens vão continuar a lutar contra atentados à verdade desportiva como o de hoje", escreveu no Twitter.