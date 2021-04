Abuashvili apontado ao FC Porto

Giorgi Abuashvili, extremo georgiano de 18 anos, foi apontado pela imprensa do seu país como possível reforço do FC Porto para a próxima temporada. Trata-se de um dos maiores talentos jovens daquele país, pertencente aos quadros do Dínamo Tbilisi e internacional jovem por quase todas as seleções da Geórgia.

Segundo o Transfermarkt está avaliado em 200 mil euros e, caso rume mesmo aos dragões, deverá iniciar o percurso pela formação B.