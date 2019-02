O jogo em Moreira de Cónegos chamou à atenção de vários clubes internacionais, que ontem se fizeram representar nas bancadas do Estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas, com especial destaque para o AC Milan. Para além dos milaneses, estiveram também presentes elementos da Atalanta, do Celta de Vigo, do Alavés, do Valladolid, do Watford, do Fulham e do Montpellier.