Acionistas da FC Porto SAD aprovam contas de 2017/18: prejuízo nos 28,4 milhões de euros

As contas do exercício de 2017/2018 da FC Porto SAD, cujo prejuízo ascendeu a 28,4 milhões de euros, foram esta quinta-feira aprovadas por unanimidade, em reunião magna de acionistas, anunciou a entidade liderada por Pinto da Costa."A Assembleia-Geral da Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, que se realizou esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, aprovou por unanimidade os relatórios e contas individual e consolidado do exercício de 2017/2018. As contas da FC Porto SAD apresentam um resultado líquido consolidado negativo de 28,4 milhões de euros", lê-se num comunicado disponibilizado na página de internet do FC Porto.A reunião magna de acionistas teve início às 15H30 e contou com 77,14% do capital social representado, segundo a informação que consta num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela SAD 'azul e branca'."Também por unanimidade, foi aprovada a atribuição de um voto de confiança à administração e fiscalização da sociedade e ratificado o orçamento de exploração para o exercício de 2018/2019, que prevê um resultado líquido positivo de 1,6 milhões de euros", informou a SAD 'azul e branca'.No encontro de acionistas foram ainda aprovados por unanimidade os outros dois pontos da ordem de trabalho: a proposta de aplicação de resultados, que transitam para o exercício seguinte, e a declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, elaborada pela Comissão de Vencimentos.As ações da SAD portista encerraram a sessão de hoje estáveis nos 0,64 euros, com apenas 200 títulos transacionados.