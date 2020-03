Ações da SAD do FC Porto caíram quase metade do valor

O valor das ações da SAD do FC Porto caiu praticamente para metade esta terça-feira. Depois de terem fechado a sessão anterior com o valor unitário de 80 cêntimos, as ações registaram uma quebra 46 por cento no seu valor, encerrando o dia a 43 cêntimos.





Os 50 títulos transacionados durante esta terça-feira totalizaram um movimento financeiro de 21,60 euros.