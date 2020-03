Acordão do 'Boi do Jamor': a conversa entre técnicos, o soco e as imagens sem som

O Conselho de Disciplina publicou o acordão do caso do 'Boi do Jamor', revelando os detalhes que conduziram ao arquivamento do processo pelo facto da instrução não terem resultado "quaisquer indícios da prática de infrações disciplinares".





"Não consideramos suficientemente indiciada a identidade do agente que perpretou a ofensa à integridade física de Pedro Ribeiro, muito embora esteja fortemente indiciada que esta ocorreu como descrita pela testemunha/ofendido", pode ler-se no texto, lembrando-se que "o próprio ofendido não é capaz de identificar minimanente o agente e mal consegue esclarecer quem se encontrava perto de si."A existência da agressão foi confirmada visualmente por Celso Simão. Este funcionário do Belenenses SAD, que foi testemunha no processo, e o técnico adjunto Hélder Baptista "não presenciaram contacto físico entre Pedro Ribeiro e Sérgio Conceição", mas Celso Simão viu "um punho embater na cara de Pedro Ribeiro". "Contudo não apercebeu se se tratava de alguém da equipa ténica do FC Porto, uma vez que estava de costas para o agressor e era grande a agitação", lê-se.Sobre este momento, o então técnico do Belenenses SAD referiu que, após ter estado à conversa com a equipa de arbitragem ao intervalo, viu Sérgio Conceição "interromper a marcha" enquanto caminhavam para o túnel, sendo questionado por este pela sua conversa com João Pinheiro e pelo comportamento da sua equipa. A conversa foi decorrendo em tom exaltado, tendo sido já quando outras pessoas dos dois clubes estavam por perto que foi agredido "com um soco no lado esquerdo do queixo". De notar que, segundo o relatório de policiamento e quando confrontado pelas autoridades no final da partida sobre o que se tinha passado, Pedro Ribeiro disse ter-se tratado de "nada de mais, apenas um desentendimento normal de um jogo de futebol".Sérgio Conceição confirmou ter-se apercebido da confusão, mas disse não ter visto o que se passou no momento da agressão. Sobre a conversa mantida entre técnicos, ressalvou que não "não foram proferidos quaisquer insultos propriamente ditos", que ninguém se ofendeu mutuamente", apontado a uma "linguagem do "mundo do futebol".Celso Simão e Hélder Baptista relataram a interpelação de Sérgio Conceição a Pedro Ribeiro no início da conversa. "De que te estás a queixar?", ouviu Hélder Baptista, enquanto Celso Simão escutou o seguinte: ""Que queres? Estás a dar tudo hoje? É o jogo da vossa vida?"Sobre as imagens vídeo internas, estas foram pedidas, em duas notificações distintas, à Belenenses SAD, assim como ao IPDJ por se tratar do Centro Desportivo Nacional do Jamor. Estas imagens, ressalvou a instrução "não têm som", nem "imagens que deveriam ter sido captadas por câmaras que abrangessem as partes do estádio onde poderão ter ocorrido os factos".Uma dificuldade extra na obtenção de prova, tal como aconteceu nas imagens divulgadas na SIC em que Pedro Ribeiro se queixou de ter sido agredido por um soco pelo 'boi'. Esse vídeo não foi tido como meio de prova por "desconhecimento da origem" e, assim, a sua "falta de idoneidade e validade" para efeitos provatórios. Por esta razão, os testemunhos sobre essas mesmas imagens foram também "passiveis de um juízo de invalidade".Confrontados com as imagens, Hélder Baptista e Celso Simão declararam que a expressão "ó boi" não foi dita por Pedro Ribeiro, omissão que o próprio técnico confirmou no seu testemunho.