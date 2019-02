Adeptos de Vitória e FC Porto atiraram cadeiras e uma tocha antes do intervalo

Decorria o minuto 43 quando os adeptos do FC Porto começaram a entoar um cântico ofensivo para o V. Guimarães, o que mereceu uma pronta assobiadela por parte dos adeptos vitorianos. Ato contínuo, os portistas, situados no topo norte do Estádio D. Afonso Henriques, começaram a lançar cadeiras para o lado dos simpatizantes do Vitória, sendo as mesmas devolvidas. Gerou-se a confusão e do sector portista saiu uma tocha, novamente para a bancada nascente, repetindo-se a situação que se tinha verificado com as cadeiras, sendo o artefacto devolvido.

Face às dificuldades sentidas pelos assistentes de recinto desportivo, foi necessária a intervenção das forças policiais, que se limitaram a controlar a situação, sem que tenham feito qualquer ação musculada. Apesar disso, ainda foi lançado do lado dos adeptos portistas um petardo para o relvado.

O intervalo acabou por serenar os ânimos, e até ao final do jogo não se registou mais nenhum incidente fora das quatro linhas. Já depois de vazio o sector destinado aos dragões, os assistentes de recinto desportivo começaram a fazer a contabilidade dos estragos e foi possível observar a falta de centenas de cadeiras.





V. Guimarães-FC Porto aqueceu nas bancadas e a polícia teve de intervir