Adeptos divididos na reação à eliminação

Os adeptos do FC Porto ficaram divididos após a eliminação da Liga dos Campeões aos pés do Krasnodar. No final da partida, o público manifestou-se quando os jogadores dos azuis e brancos fizeram a tradicional roda no relvado.





Inicialmente houve muitos assobios ao grupo, mas depois houve quem aplaudisse os jogadores pelo esforço na segunda parte que quase deu o empate aos dragões.